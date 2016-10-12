Кутепов: «Информация об уходе Карреры станет дополнительной мотивацией для игроков»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов накануне матча с «Ростовом» не стал уделять особого внимания появившейся информации относительно возможного увольнения главного тренера команды Массимо Карреры.

«Слухи об уходе Карреры — это попытка психологически повлиять на команду. Внести смуту. Но это ни в коем случае не получится. Возможно, эта информация даже станет дополнительной мотивацией для нас. «Спартак» пытаются сбить с пути, но нас это мотивирует.

«Ростов» – крепкая команда, но опаски, что мы можем оступиться, нет. Нам нужна победа», — сказал Кутепов.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 15 октября, в 19:30 по московскому времени.