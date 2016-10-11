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    Федун хочет заменить Карреру на российского специалиста

    В ближайшее время руководство «Спартака» может сменить наставника команды Массимо Карреру на российского специалиста. На этом настаивает владелец клуба Леонид Федун. Он рассчитывает уладить тот вопрос к зимнему трансферному окну.

    До конца осеннего отрезка Премьер-лиги «Спартаку» предстоят восемь матчей. Определяющими станут ближайшие встречи – домашняя с «Ростовом», гостевая с «Уралом» и дерби с ЦСКА.

    Пока не ясно каким российским специалистом Федун итальянца заменит. Наиболее вероятным выглядит вариант с приглашением не так давно покинувшего «Краснодар» Олега Кононова.

    Источник: Life

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    11.10.2016 10:00
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 12 октября 2016, 00:52

      Карпушу хотим назад !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 октября 2016, 23:26

      Чушь из уст армянского радио.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 11 октября 2016, 23:17

      федя хочет все и сразу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Шаен 11 октября 2016, 18:55

      Надо было Берлыева брать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 11 октября 2016, 18:50

      Началось......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 11 октября 2016, 16:48

      Источник Lifenews.ru ? :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 11 октября 2016, 16:28

      Аленичев бы подошел))), да и Карпин без дела по ТВ языком трепит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 16:00

      А как насчёт тренера со спартаковским духом? Уже не до него? В прошлом году столько разговоров об этом было

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 11 октября 2016, 15:43

      ожидаемо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 октября 2016, 15:28

      Утятиной попахивает!
      Хотя Федун может и удивить!

      0
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