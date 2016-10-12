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    Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что для него главным местом в карьере являются не деньги, а возможность побеждать в турнирах.

    «Ко мне сейчас прикован серьезный интерес, но это не все решает. Я говорил и не раз, что хочу что-то выиграть. В составе «Гоу Эхед Иглс» я побеждал и пробился в высшую лигу, с «Твенте» я провел прекрасное время.

    Я не могу сказать, что для меня центральное место занимают финансы или что-то другое далекое от спорта. Моя основная цель – оставить след в истории клуба. Мне также хочется преуспеть в сборной, пусть до этого голы ко мне никак не приходили. Но все будет хорошо.

    Когда-нибудь я сделаю шаг вперед и окажусь в топ-клубе, который борется в Лиге чемпионов», – приводит слова Промеса Voetbal International.

    Напомним, Квинси Промес получил повреждение в первом тайме матча третьего тура группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Франции. Игрок «Спартака» был вынужден покинуть поле на 16-й минуте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 09:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +152

      Diman67 12 октября 2016, 19:23

      видимо парень наконец понял что сраптак еще долго будет плавать в середине. жаль конечно что рфпл потеряет еще одного звездного игрока. интересно кем они будут его заменять. ведь игру будет уже некому делать. и мало кто из игроков уровня квинси захочет переходить в спам. так как лёня на бабло врядли расщедрится, а для реализации амбиций спартак последний клуб, куда сейчас стоит переходить. как-никак долгие годы без еврокубков фактически рекламы не сделают. даа, интересненько

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 14:26

      Это очевидно, что если ты заиграл в сборной, то в России тебе не место

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 октября 2016, 14:11

      Получается, что перейдет в Ростов.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > vgarakh 12 октября 2016, 15:47

      В Ростов хорошо бы, но на его покупку уйдет весь бюджет команды)))

      -1
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > vgarakh 12 октября 2016, 16:31

      Тупая шутка, тупого троля, пфффффффффффффф!!!!

      -3
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      Рейтинг: +520

      Boozman 12 октября 2016, 14:10

      А совсем недавно заявлял, что готов закончить карьеру в Спартаке. Легионеры, они такие

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 октября 2016, 13:29

      Ура,товарисчи! "Спартак" уже выиграл ЧР! Ведь согласно неоднократным заявлениям г-на Промеса, он уйдёт из "Спартака" только после того, как команда выиграет какой-либо титул!

      -1
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      Рейтинг: +11370

      alp 12 октября 2016, 13:09

      Зенит не возьмет. Может, в Ростов или ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 12 октября 2016, 13:06

      Правильно игрок высокого уровня должен играть в топ клубах и выигрывать титулы!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 12:31

      Вполне адекватное желание сильного игрока. Другой вопрос, что теоретически, если Спартак наконец выйдет из пике и начнёт уже штамповать победы и усилит состав, тогда Промес может остаться у нас надолго. Но, пока, к сожалению, таких явных предпосылок нет.

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      Рейтинг: +102

      Ker0s 12 октября 2016, 11:52

      Звездочку пацан словил.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 октября 2016, 10:36

      Посмотрим как получится

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