Безуглов: «К ноябрьским матчам Черчесов сможет рассчитывать на Дзагоева, Акинфеева, Смолова и Кудряшова»

Врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на вопрос о том, когда могут восстановиться от травм Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Федор Смолов и Федор Кудряшов.

«Этот вопрос корректнее адресовать врачам ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Не всегда возвращение на поле зависит от чисто медицинских параметров. Мы в постоянном контакте с коллегами из клубов, и могу с удовлетворением заметить, что почти все перечисленные игроки уже в ближайшее время должны восстановиться. Так что к ноябрьскому сбору Станислав Черчесов сможет на них рассчитывать», – сказал Безуглов.