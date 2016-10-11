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    «Спартак» может подать в суд на «Лайф» за клевету

    В руководстве «Спартака» назвали явной «уткой» информацию о возможной отставке главного тренера команды Массимо Карреры. Член совета директоров московского клуба Андрей Федун не исключил, что красно-белые подадут в суд на издание «Лайф», которое и распространило данное сообщение.

    «Возможно, мы подадим в суд за клевету. Создается впечатление, что кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой «Лайф» ничего не стоит – обыкновенная «утка», – заявил Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 16:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 октября 2016, 23:23

      Лайфньюс - это армянское радио, ага, оттуда всякие Шнобели черпают мутный инсайд.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 октября 2016, 21:44

      Лайф случайно не питерское издание-а то все стало бы сразу на свои места.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 октября 2016, 20:03

      Ясное дело, что чушь... Забыть и растереть... При Каррере "Спартак" стал совсем иным, чем при Аленичеве, хотя многим это очень не нравится. Особенно поражает, когда этого не хотят видеть дружбаны Аленичева... Поимели бы совесть! Сами же когда-то красно-белыми были... И желают своему клубу зла?!

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 11 октября 2016, 19:24

      Русские люди не читают русскоязычных изданий с иностранными названиями и, тем более, американские.

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 11 октября 2016, 19:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А может стоит подать в суд на клуб волшебника Федуна за клевету на РФС, судейский корпус, Газпром, РФПЛ ?

      -4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 11 октября 2016, 20:32

      У вас гипертрофированное чувство справедливости.
      Мир не вертится вокруг Спартака.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > kanav67 11 октября 2016, 23:25

      На Рамзанку Федун тоже клеветал?

      -3
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      Рейтинг: +11370

      alp 11 октября 2016, 16:35

      не подадут в суд... потому что когда Карреру будут выгонять, тогда лайф подаст на них ))

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > alp 11 октября 2016, 18:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты думаешь уже после Ростова или после игры с ЦСКА выгонит

      -6
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      Рейтинг: +201

      ajoq 11 октября 2016, 16:31

      Федун рифмует

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