Зотов: «Не первый раз пытаемся доказать, что права игроков в «Кубани» нарушены»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил о готовности помочь бывшим игрокам «Кубани» добиться от клуба выплат задолженностей по зарплате. Ранее появилась информация, что несколько экс-легионеров команды готовятся подать групповой судебный иск.

«Мне об этом известно. Но игроки «Кубани» к нам пока не обращались. Нужно разбираться. Написано, что футболисты хотят подать иск в суд. Значит ли это, что документы будут поданы в палату УЕФА или палату по разрешению споров РФС? В любом случае мы поможем игрокам. Это уже не первая ситуация, где мы пытаемся доказать, что права футболистов в «Кубани» нарушены», – заявил Зотов.