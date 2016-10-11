Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зайцев: «Футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги»

    Защитник «Амкара» Николай Зайцев ответил на критику болельщиков, которые обвиняют футболистов в незаслуженно высоких зарплатах.

    «У меня есть ответ. Я, например, не хотел учиться — перед школой вставал рано утром, шел индивидуально заниматься на поле, а потом приходил на уроки грязным. Работал, тренировался, занимался всю жизнь футболом, все свое время им забивал, тратил свое здоровье — это и обычные травмы, и хронические, и еще куча нюансов.

    А кто мешал каждому зарабатывать столько? Выходил бы и работал, тренировался — становился бы хоккеистом, теннисистом, баскетболистом и т.д. Считаю, что футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги — нигде не воруют, никого не убивают.

    У нас менталитет такой в стране — есть только две категории: хорошо живут или плохо. Может быть, сейчас только средний класс появляется. Пусть они отдают своих детей в профессиональный спорт, и сами потом поймут, насколько это тяжело и почему платят такие деньги.

    Да и какие деньги? Понятно, что звезды получают миллионы… Но я не против этого — и как футболист, и как человек», – сказал Зайцев.

    В текущем сезоне 27-летний футболист провел в Премьер-лиге девять матчей за «Амкар», в которых забил два гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2016 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 11 октября 2016, 19:19

      Вызывает недоумение часть фразы ".... как никто другой честно получают свои деньги" Речь идет о миллионах рублей в месяц. А врач-нейрохирург, который после аварий вытаскивает практически каждый день людей с того света, нечестно получает свои тридцать тысяч в месяц? Где справедливость???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 11 октября 2016, 13:21

      А за что Зайцев деньги получает? Игра Амкара доставляет людям радость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 октября 2016, 11:56

      Профессиональные пинатели по мячу, польза-то от вас какая?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 11 октября 2016, 11:22

      Да кто за тебя говорит, играй "Вася" спокойно, тебя вообще хрен кто знает кто ты такой, кроме как в Перми, в региональных клубах особо не забалуешь с ЗП, в Казани только и могут трошки помажорить.
      Тут разговор про других мажоров идет и их отношения к своим профессиональным обязанностям.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 11 октября 2016, 11:13

      Дело не в зарплатах, а в отношении многих футболистов к самому футболу и болельщикам, для которых они играют. Хотя о чем это я. Наши ожидания-это наши проблемы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      DenMih 11 октября 2016, 11:10

      Если все в спортсмены пойдут,кто будет на заводах работать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 октября 2016, 10:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В целом прав.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 11 октября 2016, 10:24

      Все шахтеры сейчас одобрительно закивали

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11