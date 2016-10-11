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Федун хочет заменить Карреру на российского специалиста

11 октября 2016, 10:00
71

В ближайшее время руководство «Спартака» может сменить наставника команды Массимо Карреру на российского специалиста. На этом настаивает владелец клуба Леонид Федун. Он рассчитывает уладить тот вопрос к зимнему трансферному окну.

До конца осеннего отрезка Премьер-лиги «Спартаку» предстоят восемь матчей. Определяющими станут ближайшие встречи – домашняя с «Ростовом», гостевая с «Уралом» и дерби с ЦСКА.

Пока не ясно каким российским специалистом Федун итальянца заменит. Наиболее вероятным выглядит вариант с приглашением не так давно покинувшего «Краснодар» Олега Кононова.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Кононов Олег Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (71)
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Warrior God
1476169371
Очередной бред бомбардира.
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Krasnodar 123
1476171644
БРЕД СИВОЙ ЛОШАДКИ!
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dyema
1476171902
Явно недруги Спартака "утку" запустили, что-бы их торсида понервничала)))
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zarsm
1476176596
Вот дуралей Федун все таки)
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опус 2
1476177416
Если это правда ,то у Федуна. какие то. мазохистские наклонности !Что Спартаку хорошо .Федуну-смерть !
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APchelov
1476178842
Ну если эта сплетня подтвердится, то великий скандальный клуб окончательно превратится самый позорный. А транспорт будет за километр объезжать их открытие-арену
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RdAMR10
1476179232
ахахах))) жесть, команда впервые за долгое время одна из лучших в лиге, а тренера все равно убирать хочет, больной...
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Тraumtanzеr
1476180794
лайфньюс...Админы, вы блядь нормальные там, чтобы оттуда новости грузить?
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sochi-2013
1476181990
Не в обиду, но Каррера не уровень. На багаже Аленичева и эмоциях прокатился, а своего стиля еще нет.
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Andrey160268
1476182059
А некоторые еще сомневаются, что Спартак самый популярный клуб. Вот вам яркий пример, если о Спартаке хоть один день нет новостей, значит их нужно придумать, чем и занимается Lifenews.
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