Федун хочет заменить Карреру на российского специалиста

В ближайшее время руководство «Спартака» может сменить наставника команды Массимо Карреру на российского специалиста. На этом настаивает владелец клуба Леонид Федун. Он рассчитывает уладить тот вопрос к зимнему трансферному окну.

До конца осеннего отрезка Премьер-лиги «Спартаку» предстоят восемь матчей. Определяющими станут ближайшие встречи – домашняя с «Ростовом», гостевая с «Уралом» и дерби с ЦСКА.

Пока не ясно каким российским специалистом Федун итальянца заменит. Наиболее вероятным выглядит вариант с приглашением не так давно покинувшего «Краснодар» Олега Кононова.