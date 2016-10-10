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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга переехал работать на «Крестовский»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сменил рабочую прописку, перебравшись из своего кабинета в Смольном в помещение на стройплощадке стадиона «Крестовский». Данный переезд носит временный характер.

    «Работаем на стадионе, все совещания проходят отсюда, при необходимости по видеосвязи. Здесь организовано общее рабочее пространство на 14-й отметке. Игорь Николаевич сказал, что будет работать здесь до ввода объекта в эксплуатацию», – сообщил представитель аппарата вице-губернатора.

    Сегодня появилась информация об увеличении в ближайшем времени количества рабочих на «Крестовском» с четырех до шести тысяч человек. Данный шаг будет предпринят в целях повышения скорости строительных работ.

    Источник: РИА «Новости»

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    10.10.2016 23:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +281

      serhz 11 октября 2016, 13:32

      Этот Албин уже полстраны оббежал -и везде его хотят увидеть по вопросу не очень эффективного использования бюджетных средств -а посему ожидаем очередного увеличения стоимости замечательного стадиона

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 11 октября 2016, 12:35

      Хороший способ совершить самоубийство...

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 11 октября 2016, 08:51

      Как они достали... Вот в Краснодаре, без шумихи и переездов построили отличный стадион, да еще и в несколько раз быстрее....

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 октября 2016, 07:20

      Кто бы Албина сменил навсегда, он постоянно обманывает.

      0
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 11 октября 2016, 03:06

      Вот так бы сразу и строили,а то пздц,пока не разворовали,в ус даже не дули

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 11 октября 2016, 00:58

      А в Таджикистане наберётся 6000 рабочих?

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 октября 2016, 23:59

      ПУСТЬ ЖИВЁТ ЛИШЬ БЫ СТАДИОН ПОСТРОИЛИ

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