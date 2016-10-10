Зидан: «Я родился в Марселе, поэтому никогда не возглавлю «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключает возможности поработать в будущем на посту наставника «Марселя». При этом французский специалист подчеркнул, что никогда не возглавит «ПСЖ».

«Мог бы я в будущем поработать главным тренером «Марселя»? Не буду отрицать, нет ничего невозможного. В этом клубе имеется что-то сказочное. Мы все будем рады возвращению «Марселя» на самый высокий уровень.

Возглавить «ПСЖ»? Это вряд ли когда-либо произойдет. Я родился в Марселе, а в настоящее время тренирую в Мадриде. Так что это практически невозможно. Если говорить о сборной Франции, то сейчас она обладает хорошим тренерским штабом», – сказал Зидан.