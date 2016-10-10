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    Шевченко: «Коноплянка прогрессирует, ему надо обрести уверенность»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру хавбека Евгения Коноплянки в поединке третьего тура группового этапа отборочного раунда к ЧМ-2018 против Косово (3:0). По словам наставника, футболист набирает форму и прогрессирует.

    «Коноплянка? Я доверяю этому игроку. Вижу, что он прогрессирует. В плане физики он провел очень хороший матч. И вы видели, что в первом тайме он пробросил, оббежал защитника. Женя набирает форму, ему надо приобрести уверенность. Он отработал хорошо: и в защиту опускался, и впереди создавал моменты. Поэтому я его игрой доволен», – отметил Шевченко.

    Источник: Xsport

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    10.10.2016 19:59
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