Шевченко: «Коноплянка прогрессирует, ему надо обрести уверенность»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру хавбека Евгения Коноплянки в поединке третьего тура группового этапа отборочного раунда к ЧМ-2018 против Косово (3:0). По словам наставника, футболист набирает форму и прогрессирует.

«Коноплянка? Я доверяю этому игроку. Вижу, что он прогрессирует. В плане физики он провел очень хороший матч. И вы видели, что в первом тайме он пробросил, оббежал защитника. Женя набирает форму, ему надо приобрести уверенность. Он отработал хорошо: и в защиту опускался, и впереди создавал моменты. Поэтому я его игрой доволен», – отметил Шевченко.