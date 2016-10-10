Семшов считает, что в проблемах «Кубани» виноват «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о проблемах в «Кубани». Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Краснодара продал клубные автомобили, чтобы погасить долги перед командой.

«В последнее время в «Кубани» все время такая ситуация. Тому виной, наверное, «Краснодар», который сейчас уровнем выше. Две команды для краснодарского края, наверное, слишком. Хотя «Кубань» — команда с богатой историей, флагман Краснодара. Все ждут дерби, и оно должно быть. Во всех клубах бывают моменты, когда дела идут плохо. Хорошо, что клуб продает машины, а не футболистов. Думаю, все у них наладится», — сказал Семшов.