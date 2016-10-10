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  • Семшов считает, что в проблемах «Кубани» виноват «Краснодар»

Семшов считает, что в проблемах «Кубани» виноват «Краснодар»

10 октября 2016, 16:27
9

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о проблемах в «Кубани». Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Краснодара продал клубные автомобили, чтобы погасить долги перед командой.

«В последнее время в «Кубани» все время такая ситуация. Тому виной, наверное, «Краснодар», который сейчас уровнем выше. Две команды для краснодарского края, наверное, слишком. Хотя «Кубань» — команда с богатой историей, флагман Краснодара. Все ждут дерби, и оно должно быть. Во всех клубах бывают моменты, когда дела идут плохо. Хорошо, что клуб продает машины, а не футболистов. Думаю, все у них наладится», — сказал Семшов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Краснодар Кубань (ЛФЛ) Семшов Игорь
Комментарии (9)
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Chesn0k
1476108016
Семшов дилетант, чушь городит какую-то.
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Freyk
1476109862
Наоборот, хорошо, что футбол развивается в южных регионах, это повысит качество РФПЛ.
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BAIv
1476110830
Семшов ты вроде был не больной
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Sky Spartak
1476110976
Хаа ну Семш ты загнул.... Краснодар это проэкт Галицкого и никак не связан с другой командой.... просто жесть какая чушь
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anri1703
1476117563
краснодар частный клуб кубань бюджетная вот и вся разница кубань команда лифт фнл и рпл
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XaXatyn
1476133451
Какое то очень странное мнение !
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kabuzyaka
1476197354
Кубань не должны задушить
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sined1951
1476298633
Я понимаю старых болельщиков Кубани. Сам почти всю сознательную жизнь болел за Торпедо. Когда команда вылетела из высшей лиги было очень больно. Потом она вернулась, но я понял, что это уже не та команда. Стадиона нет, денег нет, хозяина нет. В современных условиях так существовать в высшей лиге невозможно. Кубань сидит на бюджете Краснодарского края, чиновники решают сколько денег ей выделять, командой рулят все кому не лень, поэтому перспектив развития у нее нет. Поэтому в лучшем случае будет играть в ФНЛ или во второй лиге, идет по пути Ротора.
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