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Чугайнов: «Кутепов не соответствует уровню сборной»

10 октября 2016, 11:25
31

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов обрушился с критикой в адрес футболиста национальной команды Ильи Кутепова, который занял позицию центрального защитника в матче с Коста-Рикой (3:4).

«На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года. Он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человек не подходит сборной. У нас в команде нет такого человека, как Сергей Игнашевич, такого игрока надо готовить и готовить как можно быстрее, только через игру за свой клуб, который ставит перед собой высокие цели в чемпионате России. Этот человек должен быть лидером прежде всего в своeм клубе, только тогда мы сможем рассчитывать, что в обороне сборной будет порядок. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет. Если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь. Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев — этих людей нужно пробовать», — сказал Чугайнов.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Кутепов Илья Чугайнов Игорь
Комментарии (31)
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Тraumtanzеr
1476088974
Очередной долбаеб. А то, что привозили Вася со Смольниковым, это норма, в этом виноват Кутепов.
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ateist90
1476089862
Да уж выводы по одной игре удел "знатока". Хоть Кутепов и спартач а к Спартаку у меня отношение в лучшем случае нейтральное;) НО обвинять молодого парня в том что он провалися и не годится в сборную это не допустимо. А кто из новичком ЦЗ не провалился бы? Позиция ЦЗ одна из самых сложных на поле и в плане взаимопонимания там должно уйти уйма времени на притирку пары центральных к паре крайних защитников.
Если говорить что все наши ЦЗ гуамно, при этом продолжая доверять пенсионерам из ЦДКА то к 2018 году мы будем вообще без линии обороны играть;) Выращивать их надо, помогать им, обучать соответсвующе, а не гнобить;)
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momwig_
1476090299
Игорек как был, в бытность игроком, колхозником с вечно одинаковым взглядом "кто здесь??", так походу и остался, только теперь понятно, почему у него этот взгляд. Первый гол Смольников-Березуцкий и мертвая опорная зона. Второй гол - мертвая опорная зона и Березуцкий, убежавший от выходящего на удар игрока хрен знает куда вместо того чтобы его встретить. Третий гол - Березуцкий фактически в одно лицо, прострел как прострел - не особо опасный, но не достаешь - не трогай. Четвертый гол - Березуцкий. От жеж, с...ка, Кутепов уровню сборной не соответствует, Васе всю игру сломал!!!!
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Obojaemiy
1476091495
Смольникова давно уже пора гнать поганой метлой из сборной. евро из за него просрали.. теперь тут голы привозит.
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Munez89
1476092121
Люди которые хоть немного разбираются в футболе, должны понимать, что опорника в этом матче у нас не было! Первый гол, Джанаев подсунул защитнику, тот сел на попу, идёт прострел, Березуцкий отыгрывает эпизод и при этом втыкает крайнему защитнику, уверенно, долго..Ты потом напихай ему, подбор в опорной зоне за Коста-Рикой и удар, в результате гол..Даже если учесть что кипер подсунул защитнику, эпизод был отыгран, а подбор не сделали, все подборы должен делать опорник. Второй гол, игрок соперников трусцой бежит от центра поля и наносит удар как в футбольном симуляторе, где был опорник и почему его начали встречать у штрафной никому не понятно. Третий гол..Вася никому ненужный подкат делает, при этом явно не доставая мяч, залетел.. Четвёртый..я считаю пенальти не было.
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МЯСО87
1476092642
Не гони на Илью, вся оборона дно! Черчесу надо убрать пенсию всю из команды и наигрывать молодежь, летом кубок и это будет хорошая проверка, после чего останется год на доводку. А смысл от Васи и Самедова в этом матче? В 2018 они будут ползать по полю.
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nikita08
1476093089
вот те на!!!кутепов крайний.
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agrmark
1476096134
Да, игра невыразительная. А в голах виноват Березуцкий (пора достойно уйти), а не Кутепов (у него еще все впереди)!
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dimon2602
1476103395
Для начала нормально он играет, ты что хочешь чтобы сразу пришел и стал играть как мальдини или пуйоль!???
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Kosmotoga
1476106598
да ладно парень мог волноваться ещё пару матчей и норм.
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