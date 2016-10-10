Чугайнов: «Кутепов не соответствует уровню сборной»

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов обрушился с критикой в адрес футболиста национальной команды Ильи Кутепова, который занял позицию центрального защитника в матче с Коста-Рикой (3:4).

«На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года. Он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человек не подходит сборной. У нас в команде нет такого человека, как Сергей Игнашевич, такого игрока надо готовить и готовить как можно быстрее, только через игру за свой клуб, который ставит перед собой высокие цели в чемпионате России. Этот человек должен быть лидером прежде всего в своeм клубе, только тогда мы сможем рассчитывать, что в обороне сборной будет порядок. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет. Если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь. Могу сказать, что есть Андрей Семенов, Иван Новосельцев — этих людей нужно пробовать», — сказал Чугайнов.