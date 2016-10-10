Добровольский: «В некоторой мере вернулась старая болезнь – боязнь играть»

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский разочарован результатом матча отбора ЧМ-2018 с Ирландией (1:3).

«Трудно говорить после таких игр… Вроде и претензии предъявить некому, а с другой стороны – опять результат. В некоторой мере вернулась старая болезнь – боязнь играть. Как только оказываемся в своей штрафной, начинаются проблемы. Отсюда и результат.

В любом случае, есть и положительные сдвиги. Когда-нибудь, наверное, придем к тому, что надо играть первым номером. По крайней мере, стремиться», – заявил наставник после игры в интервью «Молдавскому футболу».