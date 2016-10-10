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    Родолфо: «Фернандес – великий футболист и очень хороший человек»

    Защитник «Терека» Родолфо прокомментировал решение своего соотечественника защитника ЦСКА Марио Фернандеса принять российское гражданство.

    — Вы ведь пересекались с Фернандесом еще в «Гремио». Говорят, что до переезда в Россию он был совсем другим человеком…

    ​​​​​​​— Марио – великий футболист и очень хороший человек. Мы с ним на протяжении года играли вместе в «Гремио». Ошибки прошлого многому научили его — он стал другим, стал совершенно по-иному думать. Я очень рад за него.

    — Бразилия когда-нибудь пожалеет о том, что потеряла Фернандеса, который совсем скоро сможет дебютировать за сборную России?

    — Уверен, Марио — очень большая потеря для бразильской сборной. Во-первых, он еще молод, а во-вторых, считаю, что на данный момент он является одним из лучших правых защитников.

    Источник: Известия

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    10.10.2016 09:23
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 10 октября 2016, 15:29

      Родолфо: «Фернандес – великий футболист и очень, очень хороший человек. Он виноват, но он не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи»

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Молчуновский 11 октября 2016, 10:01

      Молчал бы и был бы умней.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский > vladimir-7 11 октября 2016, 17:42

      А вы, что же не промолчали. Эта поговорка вас в первую очередь касается.

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      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ 10 октября 2016, 12:31

      Дожили... человек "no name", не разу не игравший за сборную теперь считается великим...

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      Рейтинг: +3657

      АртурZaСМ > АртурZaСМ 10 октября 2016, 12:31

      Великих в мире по пальцам пересчитать можно...

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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 10 октября 2016, 09:41

      Чем это он "великий" ? Нормально парень играет, самоотдача замеяательная. Но назвать его ВЕЛИКИМ, язык не поворачивается.

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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сергей Свояк 11 октября 2016, 10:00

      А ты и не поворачивай язык.

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