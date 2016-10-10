Козлов: «Если Моуринью позовет, то пешком пойду в Манчестер»

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов признался, что с детства болеет за «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, особенно ему нравилась игра хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза.

«Изначально я выбирал между бегом и футболом. Но в моей компании большинство пинало мяч, потом тренер позвал в школу. Условия были, конечно, не такие, как сейчас, но у нас было не только своe поле на открытом воздухе, но и манеж. Так все и началось. В одной школе мы учились с защитником московского «Динамо» Сергеем Тереховым, ездили тренироваться вместе.

Кто вдохновил на то, чтобы стать профессиональным футболистом? Пол Скоулз. Это мой самый любимый футболист! В детстве посмотрел, как он играет за сборную Англии, и решил стать футболистом. Из-за него полюбил и «Манчестер Юнайтед»! Ещe в начальной школе я заразился «МЮ» – покупал журналы, смотрел матчи, покупал футболки… Если Моуринью завтра позвонит, позовет, то пешком пойду в Манчестер», — сказал он.