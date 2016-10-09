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  • В 2014 году Гарай вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией», но выбрал «Зенит»

В 2014 году Гарай вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией», но выбрал «Зенит»

9 октября 2016, 20:01
17

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», до своего перехода в петербуржскую команду вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Напомним, аргентинец защищал цвета сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

«Мне кажется, что я сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит» в 2014 году. Все мои решения на протяжении карьеры были положительными. До перехода в «Зенит» я вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Однако мне захотелось отблагодарить «Бенфику», поэтому я принял более выгодное для клуба предложение», – сказал Гарай.

Источник: Record
Россия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед Челси Бавария Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (17)
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каа
1476033109
В 2014 году Гарай вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией», но выбрал .....ДЕНЬГИ..)))
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Pilottt
1476033556
Бабло побеждает добро - известный факт
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sold93
1476035156
ну и дурак
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kostyandr
1476035166
И себя от благодарил заодно, выбрав лучший из предложенных контрактов))
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chegaev88
1476039911
Зачем сейчас эта информация
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Фан666
1476041341
На бабки разменялся. Сейчас мог бы быть топовым игроком, а так Валенсия хромая, потом пойдёт по Сандерлендам да Гамбургам и домой
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kanav67
1476041470
Волшебная сила денег. Бабло нашел, класс игры потерял навсегда, теперь это средний защитники среднего клуба Испании.
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ivanthebest
1476041984
И затормозил карьеру. Вообще, у Гарая походу какой-то комплекс после Реала, с каждым клубом он шёл всё ниже и ниже. Сначала Бенфика, потом более слабый Зеня, сейчас ещё более никчёмная Валенсия...
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kauk
1476042779
а он нужен этот бомж
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СОКОЛ САРАТОВ
1476052685
СУПЕРЗАЩИТНИК
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