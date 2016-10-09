В 2014 году Гарай вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией», но выбрал «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», до своего перехода в петербуржскую команду вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Напомним, аргентинец защищал цвета сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

«Мне кажется, что я сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит» в 2014 году. Все мои решения на протяжении карьеры были положительными. До перехода в «Зенит» я вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Однако мне захотелось отблагодарить «Бенфику», поэтому я принял более выгодное для клуба предложение», – сказал Гарай.