Результаты Фантазисты: BoltCX стал победителем

«Бомбардир» подвел итоги специального конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к матчу сборных России и Коста-Рики (3:4). В этом розыгрыше Фантазисты приняло участие более 600 пользователей.
Победителем стал уже хорошо знакомый нам BoltCX , который дал 7 правильных ответов и набрал 5550 баллов из 6600 возможных. Этот участник уже становился победителем конкурсов на «Бомбардире» – именно он стал лучшим в специальном сезоне Конкурса прогнозов, посвященном Евро-2016.
Второе и третье место поделили Bombastic92 и Якубович – они набрали одинаковое количество очков – 5050.
Все они получают призы от компании Panini.
А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
- Сыграть Вконтакте
- Скачать игру в Google Play
- Скачать игру в App Store
Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.
Правильные ответы:
- Кто исполнит гимн перед матчем? Не будет живого исполнения
- Кто из голкиперов выйдет в основе сборной России? Сослан Джанаев
- Игроков какого клуба будет больше в стартовом составе России? Игроков «Зенита»
- На какой минуте будет забит гол? 16-30, 31– конец тайма (2 гола), 46-60, 61-75, 75-конец тайма
- Какой частью тела будет нанесен первый удар в створ ворот? Правая нога
- Какая из команд первой получит желтую карточку? Коста-Рика
- Кто первым подаст угловой во втором тайме? Коста-Рика
- Станет ли Черчесов менять голкипера по ходу матча? Нет
- Появится ли на поле Ельцин? Да
- Сколько замен сделает Черчесов? 4 замены
- Итоговый счет матча? Другое (3:4)
- Какая из команд будет больше владеть мячом? Россия(51%)
- Сыграет ли в матче Кирилл Панченко? Нет
- В течение матча пойдет дождь? Нет
- На поле выбежит болельщик? Нет
- Кто победит в матче? Коста-Рика