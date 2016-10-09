Результаты Фантазисты: BoltCX стал победителем

«Бомбардир» подвел итоги специального конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к матчу сборных России и Коста-Рики (3:4). В этом розыгрыше Фантазисты приняло участие более 600 пользователей.

Победителем стал уже хорошо знакомый нам BoltCX , который дал 7 правильных ответов и набрал 5550 баллов из 6600 возможных. Этот участник уже становился победителем конкурсов на «Бомбардире» – именно он стал лучшим в специальном сезоне Конкурса прогнозов, посвященном Евро-2016.

Второе и третье место поделили Bombastic92 и Якубович – они набрали одинаковое количество очков – 5050.

Все они получают призы от компании Panini.

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.

Правильные ответы: