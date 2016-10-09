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Результаты Фантазисты: BoltCX стал победителем

9 октября 2016, 18:22
17

«Бомбардир» подвел итоги специального конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к матчу сборных России и Коста-Рики (3:4). В этом розыгрыше Фантазисты приняло участие более 600 пользователей.

Победителем стал уже хорошо знакомый нам BoltCX , который дал 7 правильных ответов и набрал 5550 баллов из 6600 возможных. Этот участник уже становился победителем конкурсов на «Бомбардире» – именно он стал лучшим в специальном сезоне Конкурса прогнозов, посвященном Евро-2016.

Второе и третье место поделили Bombastic92 и Якубович – они набрали одинаковое количество очков – 5050.

Все они получают призы от компании Panini.

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.

Правильные ответы:

  1. Кто исполнит гимн перед матчем? Не будет живого исполнения
  2. Кто из голкиперов выйдет в основе сборной России? Сослан Джанаев
  3. Игроков какого клуба будет больше в стартовом составе России? Игроков «Зенита»
  4. На какой минуте будет забит гол? 16-30, 31– конец тайма (2 гола), 46-60, 61-75, 75-конец тайма
  5. Какой частью тела будет нанесен первый удар в створ ворот? Правая нога
  6. Какая из команд первой получит желтую карточку? Коста-Рика
  7. Кто первым подаст угловой во втором тайме? Коста-Рика
  8. Станет ли Черчесов менять голкипера по ходу матча? Нет
  9. Появится ли на поле Ельцин? Да
  10. Сколько замен сделает Черчесов? 4 замены
  11. Итоговый счет матча? Другое (3:4)
  12. Какая из команд будет больше владеть мячом? Россия(51%)
  13. Сыграет ли в матче Кирилл Панченко? Нет
  14. В течение матча пойдет дождь? Нет
  15. На поле выбежит болельщик? Нет
  16. Кто победит в матче? Коста-Рика

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Коста-Рика
Комментарии (17)
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Garrincha58
1476028903
и здесь грызутся, это же игра !
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roman230582
1476028970
Молодец Болт, я тож думал что наши лоханутся, но ставил на ничью
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ivan199103
1476029099
Как узнать кто попал в 50 лучших?
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Томь вперёд
1476030355
Кто-нибудь объяснит откуда 5550 очков??? Да ещё и всего за 7 правильных ответов! Максимум исходя из итоговых событий получается 2300 очков плюс 10-й и 11-й вопросы, не помню сколько баллов за них, но точно не 3250!!!
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+50/-50
1476031971
BoltCX мои поздравления. Я ожидал победы. 1-Джанаев, 3 и 4 Вася Дерево-Берёза. Попробуй выиграть.
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hayasik
1476078933
4850 Очков , блин я был так близок
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