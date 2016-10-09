Генеральный директор «Сибири»: «С Евсеевым предметного разговора пока не было»

Генеральный директор «Сибири» Семен Семененко не подтвердил информацию о том, что новым главным тренером команды из Новосибирска будет назначен Вадим Евсеев, который входит в тренерский штаб «Амкара».

«Перевертайло ждет расчeта. Мы должны оплатить тренеру его работу и два месяца по разрыву договора. Пока он официально главный тренер, но с командой работает Сергей Кирсанов. Он помогал Перевертайло, сейчас его статус — исполняющий обязанности главного. В октябре работать будет именно он.

С Евсеевым мы действительно знакомы, но предметного разговора пока не было», — сказал он.