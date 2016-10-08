Лопетеги: «В двух официальных матчах мы забили девять голов. Я доволен»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии матча отбора на ЧМ-2018 против команды Албании оценил игру своих подопечных на старте квалификационного турнира.

«Я доволен количеством голов и нашей эффективностью в создании моментов. В двух официальных матчах мы забили девять голов.

Мы стараемся создавать опасные ситуации. 13 угловых в матче с Италией – это хороший показатель.

Албания – отличный соперник. Они доказали это на Евро. Нам придется отдать все силы. В нашей группе конкуренция будет очень сильной. До чемпионата мира играть еще два года», – сказал Лопетеги.

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира Испания обыграла Лихтенштейн (8:0) и сыграла вничью с Италией (1:1).