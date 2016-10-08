Сиссе хочет возобновить карьеру в «Нанси»

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Марселя», «Лацио» и «Кубани» Джибриль Сиссе хочет возобновить свою карьеру. 35-летний футболист заявил об уходе из футбола 20 октября прошлого года по причине травмы. Последним клубом экс-игрока сборной Франции был «Сен-Пьеруаз», за который он выступал в течение сентября в сезоне-2015/16. Сиссе уже предложил свои услуги «Нанси».

«Особых требований у меня нет, я просто хочу быть полезным. По правде, я уверен, что мне это по силам. Я чувствую себя в форме, а инстинкт нападающего – его нельзя потерять.

Сейчас у меня почти идеальный вес, я прибавил в мышечной массе и последнее время тренировался с резервом «Осера», что доставило мне много положительных эмоций. В клубе удивились, увидев, в какой форме я нахожусь», – сказал Сиссе.