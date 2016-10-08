Коробка: «Кубани» потребуется не менее года для погашения всех долгов»

Вице-губернатор Краснодарского края, куратор «Кубани» Андрей Коробка отметил, что клуб не сможет в короткие сроки погасить все свои задолженности перед игроками команды и персоналом.

«Сейчас есть еще долги за сезон-2014/15, но все ребята все понимают, и у нас есть план финансирования. Думаю, еще как минимум год все процессы по выплатам долгов будут идти. Нам надо еще задачу решать, острые долги пытаемся сейчас закрыть, а по всем остальным многие люди идут на понимание», – заявил Коробка.