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    Овчинников: «Семин 20 лет не знал, что я курю»

    Бывший футболист «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что никогда не выставлял напоказ свою слабость к курению.

    «Я не прятался, когда курил, но меня не видели с сигаретой. Я никогда не пользовался своим авторитетом в клубе для собственных личных интересов. Мы когда работали с Семиным в киевском «Динамо», он увидел, что я закурил и удивился этому. То есть он знал меня 20 лет и не был в курсе, что я курю. И зачем мне надо было это пропагандировать?», – заявил Овчинников.

    Источник: Спорт FM

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    08.10.2016 00:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 октября 2016, 12:49

      Самодонос.
      А теперь знает. И знает, что ты его обманывал.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 8 октября 2016, 10:57

      Красавчик!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 8 октября 2016, 09:23

      Скажи куреню нет, займись спортом :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 октября 2016, 08:13

      БОСС

      0
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