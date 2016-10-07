Петреску: «Больше всех хочу, чтобы «Кубань» выигрывала и вышла в Премьер-лигу»

Экс-главный тренер «Кубани» Дан Петруску сказал, что верит в благополучное будущее клуба, а также заявил, что больше всех хочет, чтобы краснодарский клуб выигрывал и вышел в Премьер-лигу.

«Будущее «Кубани»? Его тяжело предсказать. Надеялся, мы сможем выбраться из этой ситуации, хотя люди вокруг называли разные версии. Надеюсь, у клуба все будет хорошо. Больше всех хочу, чтобы команда выигрывала и вышла в Премьер-Лигу. Чтобы больше не было слухов, что клуб может исчезнуть», – заявил специалист.