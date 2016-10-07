«Кубань» будет играть на своем стадионе, несмотря на реконструкцию

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что «Кубань» продолжит играть на своем реконструируемом стадионе. Также Коробка отметил, что в межсезонье на этом стадионе будет перестелен газон.

«Реконструкция стадиона уже идет, восточные подтрибунные помещения уже ремонтируются. А газон будут менять в межсезонье. Это значит, что команда так и будет продолжать играть на стадионе «Кубань». Если вдруг не успеют поменять или погода помешает, договоренность с руководством стадиона «Краснодара» есть, мы будем арендовать их арену.

Сейчас мы не намерены менять руководство, у нас есть выработанная цель – развитие клуба. Даже один из спонсоров за свои внутренние ресурсы готов построить для нас базу. Ее проект уже утвержден, строительство планируется начать весной, первый этап строительства должен завершиться через два года», – заявил вице-губернатор.