Ловчев: «Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

– Как теперь ЦСКА играть без Еременко?

– Так же, как команда играла без Вагнера, без Дзагоева – то есть ключевых футболистов, к которым можно отнести и Еременко, конечно. У ЦСКА финансовые проблемы. В последнее время их объясняли строительством нового стадиона. Но сейчас понятно, что дело не только в этом. Сергей Иванов, который уделял ЦСКА много внимания и помогал клубу, больше не является руководителем президентской администрации. А это отражается и на привлечении спонсоров для клуба.

Что касается игры команды, ЦСКА не угадал со Страндбергом, помощи в атаке от Траоре мало, своих воспитанников, которые проявляли бы себя, тоже нет. Теперь вот выбыл Еременко. Без него команда не сможет бороться за золото.