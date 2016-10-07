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Ловчев: «Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото»

7 октября 2016, 17:55
10

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

– Как теперь ЦСКА играть без Еременко?

– Так же, как команда играла без Вагнера, без Дзагоева – то есть ключевых футболистов, к которым можно отнести и Еременко, конечно. У ЦСКА финансовые проблемы. В последнее время их объясняли строительством нового стадиона. Но сейчас понятно, что дело не только в этом. Сергей Иванов, который уделял ЦСКА много внимания и помогал клубу, больше не является руководителем президентской администрации. А это отражается и на привлечении спонсоров для клуба.

Что касается игры команды, ЦСКА не угадал со Страндбергом, помощи в атаке от Траоре мало, своих воспитанников, которые проявляли бы себя, тоже нет. Теперь вот выбыл Еременко. Без него команда не сможет бороться за золото.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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Garrincha58
1475853228
подумаешь 30 дней пропустит
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Garrincha58
1475853303
Ловчев твоему Шпартаку легче
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Aztec58
1475853567
Ну, и слава Богу!
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Орловский рысак
1475853882
Ахинея!!!
Ответить
kimi2005
1475856096
а они и так не смогут бороться-нет команды!
Ответить
Zeff
1475857397
Ну, Спартак им всё равно проиграет.
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Kollljan
1475861363
Самая главная проблема у ЦСКА не потеря Еременко, а отсутствие бабла. Вот это и подкосит команду.
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Chernyi Lis
1475874337
ни такой уж он щас ключевой..хотя незаимением лучшего..
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BAIv
1475922596
турнир длинный если он месяц пропустит то ваще ни очем
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