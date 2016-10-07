Бубнов: «Потеря Еременко сильно скажется на ЦСКА»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Еще в четверг был удивлен отсутствием Романа Еременко не только в основном составе финской сборной в игре против исландцев, но и в запасе. Для ЦСКА отстранение Еременко — серьезный удар. У них и так были большие проблемы с «Ростовом», потому что не играли Понтус Вернблум и Алан Дзагоев. Эти люди организуют игру, их отсутствие означает большие проблемы для ЦСКА. Еременко в последнее время пребывал в хорошей форме, много забивал. Через него и Дзагоева строится вся игра армейцев в атаке. С учетом того, что Траоре не в лучшем состоянии, то на армейцах это, конечно, скажется очень сильно.

В принципе они могут выйти из этой ситуации. У них есть два варианта на позиции Еременко: Натхо и Головин. Однако в любом случае избежать потери атакующего потенциала не удастся. Кроме того, Роман здорово действовал в прессинге, вступал в отбор при потере мяча, то есть выполнял большой объем работы. Равноценной замены ему нет — он такой же системообразующий футболист, как Вернблум. Будь швед в матче с «Ростовом», ЦСКА мог бы не проиграть. Они являются ключевыми игроками центральной оси, отсутствие любого из них сказывается на игре. В следующем туре ЦСКА играть с «Уфой», которая умеет закрываться. Вскрывать такую оборону без Еременко будет очень тяжело. У ЦСКА вообще сложнейший календарь на ближайшие 30 дней. Там и «Монако» в Лиге чемпионов, там и «Спартак» с «Локомотивом» и «Амкаром» в РФПЛ… Полагаю, что трудный график и отсутствие Еременко повлияет на положение армейцев в чемпионате России и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.