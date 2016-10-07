Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Потеря Еременко сильно скажется на ЦСКА»

7 октября 2016, 13:40
18

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Еще в четверг был удивлен отсутствием Романа Еременко не только в основном составе финской сборной в игре против исландцев, но и в запасе. Для ЦСКА отстранение Еременко — серьезный удар. У них и так были большие проблемы с «Ростовом», потому что не играли Понтус Вернблум и Алан Дзагоев. Эти люди организуют игру, их отсутствие означает большие проблемы для ЦСКА. Еременко в последнее время пребывал в хорошей форме, много забивал. Через него и Дзагоева строится вся игра армейцев в атаке. С учетом того, что Траоре не в лучшем состоянии, то на армейцах это, конечно, скажется очень сильно.

В принципе они могут выйти из этой ситуации. У них есть два варианта на позиции Еременко: Натхо и Головин. Однако в любом случае избежать потери атакующего потенциала не удастся. Кроме того, Роман здорово действовал в прессинге, вступал в отбор при потере мяча, то есть выполнял большой объем работы. Равноценной замены ему нет — он такой же системообразующий футболист, как Вернблум. Будь швед в матче с «Ростовом», ЦСКА мог бы не проиграть. Они являются ключевыми игроками центральной оси, отсутствие любого из них сказывается на игре. В следующем туре ЦСКА играть с «Уфой», которая умеет закрываться. Вскрывать такую оборону без Еременко будет очень тяжело. У ЦСКА вообще сложнейший календарь на ближайшие 30 дней. Там и «Монако» в Лиге чемпионов, там и «Спартак» с «Локомотивом» и «Амкаром» в РФПЛ… Полагаю, что трудный график и отсутствие Еременко повлияет на положение армейцев в чемпионате России и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бубнов Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1475838447
Вот для таких случаев и нужна более широкая обойма... А не ватокатный состав из 14 игроков, который только в чемпе с судьишками способен что-то сделать, а в ЛЧ исправно принимает за щёку...
Ответить
subbotaspartak
1475839029
Всех "коней" проверить на овёс, За овёс теперь особый спрос. Остальных проверить на пшено, На анализ взять у всех ...оно. К чемпионату мира не пущать, Лишь бы только русских застращать.
Ответить
FanatSerj
1475840765
Для ЦСКА это потеря потерь и никто его полноценно не заменит, хуже всего это как раз в ЛЧ и скажется.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1475842151
Все нужно ЦСКА сливать ЛЧ!
Ответить
policepnz
1475845284
и здесь спонсирующий УЕФА Газпром включил адмресурс)
Ответить
radga
1475847186
Интересно, что скоро начнется новый стеб, как когда-то Титова?
Ответить
headdevil
1475847418
Тут бы и Широков пригодился)
Ответить
Kollljan
1475852792
Да будуть все драть это ЦСКА как Зенит Спартак!!!
Ответить
Aztec58
1475853761
Понадеемся, что так и будет.
Ответить
kiiriil19
1475862949
Гинер оказывается не всё то и купил(((будем надеяться на лучшее
Ответить
Главные новости
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
Вчера, 17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
Вчера, 16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
Вчера, 16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
Вчера, 16:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+