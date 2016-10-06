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  • Караваев: «После пары матчей за ЦСКА понял, что надо уходить»

Караваев: «После пары матчей за ЦСКА понял, что надо уходить»

6 октября 2016, 18:51
7

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, этим летом перешедший в чешский клуб из ЦСКА, рассказал о своей беседе с Леонидом Слуцким, а также отметил, что еще не готов конкурировать с Марио Фернандесом.

– С Леонидом Слуцким в межсезонье беседовали?

– Да. Леонид Викторович сказал обычные для таких ситуаций слова: старайся, доказывай, шанс будет.

– Он вас рассматривал в качестве конкурента Марио Фернандесу?

– Нет. Сразу было оговорено: я левый защитник.

– Почему?

– Это объективно. С Фернандесом на равных конкурировать был не готов. Впрочем, это касается не только меня. С Марио было бы трудно соперничать многим нашим футболистам.

– В сборной России он на правом фланге тоже будет номером один?

– Здесь я бы поспорил. Игорь Смольников – очень быстрый защитник, тоже полезный в атаке, надежный в обороне. Конкуренция между Фернандесом и Смольниковым обещает стать очень интересной.

– Щенников и Набабкин тоже выглядели в межсезонье сильнее вас?

– Я чувствовал себя способным с ними конкурировать. Для меня перевод на левый край не выглядел проблемой: мне одинаково комфортно на обоих флангах. Но Жора с Кириллом на двоих провели за ЦСКА почти 300 матчей – это для тренера весомый аргумент. Хотя раз так сложилось, значит, и сам виноват. Наверное, где-то недоработал, не убедил тренера.

– Когда поняли, что в ЦСКА на вас не особо рассчитывают?

– До начала сезона оптимизм еще сохранялся. Но после пары матчей понял, что, если хочу играть, надо уходить. Тогда вообще все быстро получилось – тут же появилось предложение от «Спарты», и мы с моим агентом Иваном Бакулиным решили, что это для меня сейчас оптимальный вариант.

– Слуцкий пытался отговорить?

– Сначала сказал, что стоит остаться и доказывать свою состоятельность. Но предложение было от «Спарты» – топ-клуба Чехии, и это намного облегчило мой выбор.

Вячеслав Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Спарта Караваев Вячеслав Фернандес Марио Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Aztec58
1475769158
Скоро многие свалят из конюшни, ага.
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Parham
1475770001
"конкурировать был не готов" - вот уровень российских игроков!!!
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Диктор
1475777506
Крысы первые бегут с тонущего корабля.
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Joko21
1475781797
Правильно, что решил попробовать свои силы в Чехии и набраться опыта.
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gak71
1475783298
Молодец, правильно!
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