Петраков: «Игроки «Томи» не бойкотировали тренировку. Просто я дал некоторым футболистам отдохнуть»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков опроверг информацию о том, что футболисты его команды не вышли на сегодняшнюю тренировку, протестуя против 4-месячной задержки зарплаты.

«Сегодня у команды была тренировка. Футболисты ее не бойкотировали. Просто некоторым игрокам, кто больше играл, я дал отдохнуть. Остальные принимали участие в занятии. Что касается задолженностей по зарплате, то они есть, у кого-то за три у кого-то за четыре месяца. Завтра у нас состоится встреча с руководством», — сказал Петраков.