Баскаков: «Валентин Иванов уже три дня не отвечает на звонки. Не знаю, что происходит»

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков прокомментировал уход Валентина Иванова из организации.

«Валентин Иванов покинул свой пост? В первый раз об этом слышу. Для меня это большой сюрприз. Даже сложно что-то сказать по этому поводу.

Готов ли я возглавить департамент судейства? Не хочу говорить на эту тему. Когда со мной свяжутся, тогда можно что-то говорить. Не хочется сейчас нагнетать обстановку. Валя уже три дня не отвечает на звонки. Не знаю, что происходит», — сказал Баскаков.