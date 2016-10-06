Жулиано: «Население Санкт-Петербурга прониклось духом предстоящего ЧМ»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от предстоящего мирового первенства, которое пройдет в России.

«До ЧМ еще много времени, мы стараемся пройти квалификацию и выйти на турнир. В Петербурге уже чувствуются изменения, идет подготовка, строят новый красивый стадион. Чувствуется, что и население немного прониклось духом предстоящего турнира.

Если тренер вызвал в сборную, значит, верит в меня. Остается показать свой лучший футбол. В первую очередь нужно уважать соперника. Знаем, наша сборная выше Боливии классом. Мы прогрессируем в последних матчах, одержали две победы. Хочется, чтобы эта серия продолжилась. Соперник непростой, будет играть с большой мотивацией. Нам нужно быть хорошо подготовленными и не зазнаваться, а признать, что у Боливии тоже хватает хороших футболистов», — сказал он перед матчем сборной Бразилии с Боливией.