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  • Жулиано: «Население Санкт-Петербурга прониклось духом предстоящего ЧМ»

Жулиано: «Население Санкт-Петербурга прониклось духом предстоящего ЧМ»

6 октября 2016, 07:55
2

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от предстоящего мирового первенства, которое пройдет в России.

«До ЧМ еще много времени, мы стараемся пройти квалификацию и выйти на турнир. В Петербурге уже чувствуются изменения, идет подготовка, строят новый красивый стадион. Чувствуется, что и население немного прониклось духом предстоящего турнира.

Если тренер вызвал в сборную, значит, верит в меня. Остается показать свой лучший футбол. В первую очередь нужно уважать соперника. Знаем, наша сборная выше Боливии классом. Мы прогрессируем в последних матчах, одержали две победы. Хочется, чтобы эта серия продолжилась. Соперник непростой, будет играть с большой мотивацией. Нам нужно быть хорошо подготовленными и не зазнаваться, а признать, что у Боливии тоже хватает хороших футболистов», — сказал он перед матчем сборной Бразилии с Боливией.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Жулиано
Комментарии (2)
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Фан666
1475735123
Да населению по фигу на этот чемпионат мира. А Жулиано новенький в нашей стране, а то бы знал, что стадион уже 10 лет как строят и вся страна его ненавидит уже!
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hellkid
1475735950
бред какой-то, живу давно в Питере - что-то не ощущаю. Населению по барабану пока что, рано еще
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