Хави: «Никто не думал, что «Барселона», «Реал» и «Атлетико» потеряют столько очков»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне Примеры.

«Несмотря на то, что в последних трех матчах чемпионата «Барселона» один раз проиграла и один раз сыграла вничью, я думаю, что они остаются фаворитами всех турниров.

Но приятно видеть, что конкуренция в лиге растет. Никто не думал, что «Барселона», «Реал» и «Атлетико» потеряют столько очков. Это показывает, насколько тяжело работали более скромные команды и что разница становится меньше», – сказал Хави.

После семи туров Примеры «Атлетико» и «Реал» имеют по 15 очков и возглавляют таблицу, «Барселона» с 13 баллами находится на четвертой строчке.