Григорян: «Контакт с «Кубанью» был, но думаете, я единственный?»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Кубань».

«Это вам лучше узнать в офисе «Кубани». Я работаю в Хабаровске. Да, контакт был. Разговор состоялся. Поговорили о футболе. Таких встреч за год у любого практикующего тренера на хорошую цифру набегает. Мне приятно, что меня так высоко ценят журналисты, но иллюзий у меня нет. Думаете, я один такой — единственный для «Кубани» тренер, с кем ее руководство общается про футбол?

Но «Кубань» — это интересно, я не спорю. Я в ФНЛ не первый год, но массово ваши коллеги звонили только до и после «Спартака», что логично и понятно. Вторая история — про «Кубань», где коллегу уволили и пошла «волна», – сказал Григорян.

Напомним, недавно «Кубань» объявила о прекращении сотрудничества с Даном Петреску.