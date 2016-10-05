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  • Агент Петреску: «Предложения у Дана уже есть. Он хочет остаться в России»

Агент Петреску: «Предложения у Дана уже есть. Он хочет остаться в России»

5 октября 2016, 19:06
17

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу рассказал о проблемах, с которыми его клиент столкнулся в краснодарском клубе.

«Есть игроки, которые по полгода не получают денег, Дану не перевели ни одной зарплаты. Считаю, что в футбольной команде нельзя говорить: «Плохо тренировались, такой и результат». Нужно оценивать проблемы в комплексе. А это много нюансов», – сказал Пырнеу.

Также агент рассказал о ближайших планах наставника.

«Предложения у Петреску уже есть. Но пока не знаю, что мы будем делать. На сегодняшний день у него есть действующий контракт, если завтра подпишем бумаги о расторжении, будем думать. Сейчас много информации о вариантах продолжения его карьеры. Что-то соответствует действительности. Но сейчас у него действующий контракт».

По словам Пырнеу, приоритетом для Петреску остается работа в России.

«Петреску вернулся в «Кубань» на куда меньшие деньги, чем ему давали в Китае. Он неоднократно заявлял, что хочет остаться здесь. Поэтому при наличии предложений он выбирает Россию».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Петреску Дан
Комментарии (17)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475684719
"Поживу я, воля Божья, у румын, говорят, они с Поволжья, как и мы..." © В.С. Высоцкий
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Argon
1475686205
Конечно он хочет остаться в России. В других странах такие бабки за отсутствующий результат даже обещать не станут. Домоооооой .....!
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Дон Посей
1475692528
Ага, этот Взад Стамеску почувствовал разницу... Жареных глистов и тараканов накушался, снова шашлычка и казачек захотелось !
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NEMETSRUS
1475693438
А кто бесплатно будет работать как платят такой и результат то есть нулевой . А ДАНУ УДАЧИ !!!!
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rubinovyi2
1475696475
«Петреску вернулся в «Кубань» на куда меньшие деньги, чем ему давали в Китае." Хех..,патриот Кубани!
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denisrebrikov
1475705393
Хороший тренер, жаль что не получилось у него в Кубани, желаю удачи Дану, не забуду как он уходил от нас, слезы на глазах были, а вытащил нас со дна таблицы когда пришел!
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ДСА
1475720350
Знал что ответственности за результат не будет, а в Китае спросили бы по полной.
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alexis02lion
1475721766
Пусть остаётся. Может и правда кому-то понадобится. У нас и так небольшой выбор специалистов.
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alexis02lion
1475721860
А то что не платили. Ростову это не помешало. Просто в Кубани уже давно не платят и не играют, еще с того сезона. А то собрали дрим тим ФНЛ и сразу назад. Эти звёздные игры по меркам ФНЛ за бесплатно феерить точно не будут. Их и тут не плохо кормят, а в РФПЛ они особо и не рвутся.
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drago922
1476036506
угробить ещё одну команду хочет , удачи кубани
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