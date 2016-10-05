Агент Петреску: «Предложения у Дана уже есть. Он хочет остаться в России»

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу рассказал о проблемах, с которыми его клиент столкнулся в краснодарском клубе.

«Есть игроки, которые по полгода не получают денег, Дану не перевели ни одной зарплаты. Считаю, что в футбольной команде нельзя говорить: «Плохо тренировались, такой и результат». Нужно оценивать проблемы в комплексе. А это много нюансов», – сказал Пырнеу.

Также агент рассказал о ближайших планах наставника.

«Предложения у Петреску уже есть. Но пока не знаю, что мы будем делать. На сегодняшний день у него есть действующий контракт, если завтра подпишем бумаги о расторжении, будем думать. Сейчас много информации о вариантах продолжения его карьеры. Что-то соответствует действительности. Но сейчас у него действующий контракт».

По словам Пырнеу, приоритетом для Петреску остается работа в России.

«Петреску вернулся в «Кубань» на куда меньшие деньги, чем ему давали в Китае. Он неоднократно заявлял, что хочет остаться здесь. Поэтому при наличии предложений он выбирает Россию».