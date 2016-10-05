Маевский: «Восхищаюсь футбольным долголетием Калачева»

Полузащитник «Анжи» и сборной Белоруссии Иван Маевский выразил восхищение по поводу футбольного долголетия футболиста «Ростова» Тимофея Калачева.

«Матч с французами, можно сказать, вообще не требуется восстановления. Ты добился положительного результата, ты на эмоциях, на позитиве. Когда у тебя хорошее моральное состояние, ты и физически быстрее приходишь в норму. Два дня – и все.

Возьмем пример Тимофея Калачева. Матч с французами был во вторник, а в пятницу он уже играл за «Ростов». Я со своей девушкой Дашей восхищаюсь Тимофеем. В 35 лет проводить три игры в неделю — это круто. Да еще и одну из них в Лиге чемпионов», – считает Маевский.