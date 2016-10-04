Черчесов решил поберечь Дзюбу, Шатова и Березуцкого

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в преддверии матча против Коста-Рики, решил поберечь ряд футболистов, у которых есть микротравмы.

«Мы сегодня поберегли Шатова, Березуцкого и Дзюбу. Долгий день, плюс перелет, не нужно рисковать если есть микроповреждения, лучше не усугублять. У всех игроков разное состояние, в среду проведем медицинское обследование», – заявил специалист.

Отметим, что матч между россиянами и костариканцами состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре.