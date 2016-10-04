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    Камболов: «Ну уберут лимит на легионеров, а дальше то что?»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов выступил за наличие в российском футболе лимита на легионеров.

    – Пока лимита на легионеров не было, выросло поколение, взявшее «бронзу» Евро-2008, после этого — падаем. Лимит виноват?
    – Виноват лимит? Ну уберут его, а дальше то что? Не считаю, что лимит – это плохо. Конкуренция, конечно, должна быть. Это все больше человеческий фактор. Если игрок способный, то должен все доказывать на поле, несмотря на лимит. Другое дело, как молодой игрок справится с большими деньгами, которые свалятся на него. Молодому это точно ударит по голове, у него должны быть рядом старшие, которые помогут ему, «вправят» мозги, чтобы не возносился, а, наоборот, стремился к большему. А если будет стремиться, то будет и достигать.
    – Поэтому в Европу российские игроки и не уезжают, потому что топ-клубам они не нужны, а средние клубы не готовы платить, как у нас?
    – Я не знаю, кому там что предлагают. Это у каждого индивидуально. Людей можно понять, кто пойдет на понижение зарплаты? Здесь ему платят 3-4 миллиона, а там один. Кто согласится? Люди не из футбола вот умничают, а поставьте любого из них на место игрока. Кто согласится бултыхаться в середине таблицы европейского чемпионата за миллион, если можно бороться за Лигу чемпионов в России и получать больше? Уровень, конечно, в Европе другой, соглашусь. Но и у нас не слабый чемпионат.

    Источник: «Реальное время»

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    04.10.2016 12:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:40

      Вот из-за того, что лохам всяким платят по 3-4 миллиона и надо лимит отменять. Как отменят так сразу будут получать 0,5. Ну будут поначалу в нашем чемпионате играть бразильцы и восточные славяне, но потом глядишь и наши как то начнут выбиваться.

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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 4 октября 2016, 14:56

      "Люди не из футбола вот умничают, а поставьте любого из них на место игрока."

      Я не против, а ты готов поебашить на заводе Ростсельмаша за тыщ 30 деревянных в месяц? Конкуренция...... что ты о ней знаешь, сынок, вот там не то что лимита нет, там работу выгрызать себе надо, а то и этого не получишь.

      6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2016, 13:32

      Ты же сам ответил на свой вопрос? НЕ едут/стараются/доказывают потому что из-за лимита тут платят больше!
      Вот не будет лимита - поедут доказывать свои способности в другие страны и будут там играть! а не на лавке сидеть.
      Ну а в России по началу будут иностранцы бегать

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      Рейтинг: +332

      семечкин 4 октября 2016, 13:23

      оказалось, что охуительная проблема для футболиста это справится с головой, когда начинают валиться деньги))))
      остальное-не важные детали...

      6
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      Рейтинг: +40

      PESHES 4 октября 2016, 13:02

      За то чтоб зарплату свою получить придется играть учится на 100 процентов или в первую лигу валить

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