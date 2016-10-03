Сборная Молдавии готова провести встречу с Россией на ее поле

В Федерации футбола Молдавии сообщили, что национальная команда готова встретиться в товарищеском матче со сборной России в феврале следующего года на поле соперника. При этом также рассматривается вариант с проведением поединка в Турции..

«Мы предложили России сыграть товарищеский матч в феврале, ждем ответа. Где состоится игра, еще неизвестно, пока мы только сделали предложение. Мест для проведения матча достаточно, включая Турцию и Россию. В Молдавии, к сожалению, не можем принять сборную России, потому что поля в это время не готовы к матчам такого уровня.

Сейчас все зависит от российской стороны. Мы с россиянами уже играли, отношения у нас хорошие, ждем от них ответа. Мы предложили проведение товарищеского матча не только России, ведутся переговоры с многими федерациями, но вариант со сборной России для нас в приоритете, у нас все хотят сыграть с российской командой, все ждут этой встречи, и состав, конечно, будет основным», – сообщили в ФФМ.