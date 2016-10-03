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    РФС обязал арбитров приезжать на игры в цивильных костюмах

    По решению судейского комитета РФС, арбитры, работающие на играх чемпионата России, отныне будут обязаны приезжать на матчи в строгих костюмах, а не в спортивных. Ранее для судей уже шили одинаковые костюмы – с соответствующими эмблемами и без них, но в последние два года футбольные власти страны отказались от подобной практики. Члены судейского комитета уже направили обращение руководству РФС, в котором попросили помочь обеспечить арбитров необходимой экипировкой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 20:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 4 октября 2016, 04:20

      А что только судей? Давайте уж всех! Представьте так - из автобуса выходит команда в костюмах-тройках. И шляпах. И в наушниках. И с рюкзаками.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 октября 2016, 01:15

      И непременно в "тройках"... И карманов нашить побольше, побольше... Можно приезжать во фраках с котелком! В котелок можно будет положить то, что в карманы не поместится...
      Культурно жить никто не запрещает!

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 4 октября 2016, 00:59

      Смешной предлог для получения дополнительных средств. Судьям не хватает на одежду?

      1
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 4 октября 2016, 00:45

      Опять распиливать бабло будут.Вот им не пох в чём они приезжают?
      P.S.: Они и так в последнее время только в костюмах и приезжали

      1
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      Рейтинг: +1363

      Lilipyt 3 октября 2016, 23:22

      Зачем?! Непонятно... Судейскую бригаду не показывают, до начала матча, как игроков выходящих из автобуса. С другой стороны это имидж турнира, но та его рот за ненужные траты. Тем более когда организация в ни хуевых долгах.

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 октября 2016, 22:36

      Вижу два варианта:
      1. Костюм-тройка с секундомером на цепочке. В нем (т.е. костюме) и судить. На выбор пенсне или монокль прилагаются.
      2. Костюм ч/б, полосатый. После игры в нем же банкет или нары. Опять-таки на выбор, правда, на сей раз болельщицкий. Маршрут следования определяется на сайте РФС путем всеобщего голосования, ограниченного 45-ю минутами плюс компенсированным временем, назначаемым самим же арбитром (не более 11-ти минут из солидарности с пенальти) за минуту до истечения основного времени третьего* тайма.

      * - в кубковых играх пятого тайма, ограниченного не 45-ю, а 15-ю минутами (компенсированное время не более 5-ти минут по кол-ву 11-тиметровых ударов в серии одной из команд).

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > ШарКий вояж в ТуЛузу 3 октября 2016, 22:49

      С учётом прецедентов выпадения свистка изо рта, - свисток закреплять в ротовой полости специальным гелем (состав вещества обсуждается персонально). По решению специальной комиссии (с включением в неё представителей болельщиков) свисток может фиксироваться и в других отверстиях тела арбитра, без нарушения выполнения им функциональных обязанностей.

      4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Дон Посей 3 октября 2016, 23:29

      Ну, тогда вам и фла... извиняюсь, свисток в руки.
      Предложил - выполняй!

      Тут же, не мешкая, можно и проГОЛО-совать за поручение предложенных им же функций Дон Посею, т.к., судя по нику, человек хорошо знаком с посевами, вероятно, с мазками и прочими "прокто-рукоблудиями".

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      Рейтинг: +2774

      волчарик 3 октября 2016, 22:05

      и сразу судить станут лучше. тогда игрокам к форме бабочки чтоб играли лучше

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 октября 2016, 21:23

      Наконец-то ! Нашли таки выход из положения.Могут,когда захотят!Теперь будут свистеть правильно.

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 октября 2016, 21:18

      нет надо чтоб они выходили в красно-белой и судили как надо спаму

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2016, 21:13

      Надо срочно выделить деньги из бюджета на закупку костюмов для судей!

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