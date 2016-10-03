РФС обязал арбитров приезжать на игры в цивильных костюмах

А что только судей? Давайте уж всех! Представьте так - из автобуса выходит команда в костюмах-тройках. И шляпах. И в наушниках. И с рюкзаками.
По решению судейского комитета РФС, арбитры, работающие на играх чемпионата России, отныне будут обязаны приезжать на матчи в строгих костюмах, а не в спортивных. Ранее для судей уже шили одинаковые костюмы – с соответствующими эмблемами и без них, но в последние два года футбольные власти страны отказались от подобной практики. Члены судейского комитета уже направили обращение руководству РФС, в котором попросили помочь обеспечить арбитров необходимой экипировкой.