РФС обязал арбитров приезжать на игры в цивильных костюмах

По решению судейского комитета РФС, арбитры, работающие на играх чемпионата России, отныне будут обязаны приезжать на матчи в строгих костюмах, а не в спортивных. Ранее для судей уже шили одинаковые костюмы – с соответствующими эмблемами и без них, но в последние два года футбольные власти страны отказались от подобной практики. Члены судейского комитета уже направили обращение руководству РФС, в котором попросили помочь обеспечить арбитров необходимой экипировкой.