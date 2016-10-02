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    Митрофанов: «Зенит» победил, а прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов после матча 9-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (4:2) подчеркнул силу петербуржского клуба и назвал разговоры о несправедливом судействе в данной встрече бредом.

    – Как прокомментируете высказывания о том, что арбитр Иванов был предвзят и что петербургскому клубу такая помощь не нужна?

    – «Зениту» помощь действительно не нужна по той простой причине, что он сильнее, чем «Спартак». Мы видели матч двух команд, проповедующих атакующий стиль. Благодаря этому возникало много голевых моментов у обоих ворот. А то, что выиграл в итоге «Зенит», говорит об уровне и качестве игры нашей команды и работы тренерского штаба, а не об мифической истории с какой-то не существующей помощью.

    Во-вторых, если внимательно посмотреть, что говорил «Спартак» в СМИ еще после поражения от «Уфы», то становиться ясно – они довольно давно начали нагнетать историю вокруг судейства. Мол, «Спартак» как-то не так в этом сезоне судят, и по этому поводу есть много вопросов.

    В-третьих, если начать считать ошибки рефери в этой игре, то они были в обе стороны. Понятно, что проигрывать всегда обидно. Но в первую очередь стоит анализировать себя и свою работу, а не придумывать, что есть виновный со стороны. «Зенит» выиграл. «Спартак» проиграл. И дело тут не в том, что во время игры действовали какие-то несуществующие третьи силы. Более того, на матче присутствовали глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов и председатель судейского комитета РФС Николай Левников. Представить себе, что судья самоубийца и может себе позволить что-то такое делать в присутствии непосредственного начальства довольно сложно. Результат матча – объективный. Победила более сильная команда. А прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2016 23:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 11:54

      Спартак сильнее был по всем параметрам. А Митрофанов хитрый еврейчик, который купил Вираж

      -2
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      Рейтинг: +402

      Tri 3 октября 2016, 08:49

      Зенит сильнее Спартака, это же очевидно, и победил бы при любом судействе.

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 08:29

      обидно было бы если судью зарядили баблом,а он результат не сделал,вот это реально обидно

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 06:34

      Ну купили мы матч и что тут

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 3 октября 2016, 06:12

      Вот так рассуждают на сегодня все руководители Газпрома. Потому что это их время - то есть хорошая крыша (В.В.П.), бабло (кто его считал), живут в иллюзиях, считая что они кукловоды и весь мир у них в руках. Поверьте все временно

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 октября 2016, 03:53

      Из пяти побед ТРИ подарены судьями: с "Уфой", с "Ростовом" и теперь ещё со "Спартаком"... Про две оставшиеся сказать ничего не могу, матчей не видел. САМИМ ТО НЕ СТЫДНО? И тренер отличный, и игроки все, как на подбор, и деньги народные по трубам струятся... Ох, не верится мне что-то, что так будет вечно... И не придёт расплата...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > cska-62 3 октября 2016, 06:35

      Уважуха.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 октября 2016, 02:04

      Самый прикол в том,что народ всё видит и его не проведёшь.Я человек который в сознательном возрасте не разу не видел Чемпионата Спартака вырос в Эстонии в 120 км от Питера и не разу не пожалел о том что являюсь болельщиком Спартака и сегодня я не чувствовал нечего кроме гордости за свой клуб.Болельщикам Зенита хочется задать один вопрос вам не стыдно за свою команду?

      -1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > ttter 3 октября 2016, 08:01

      Немного не соглашусь с тобой. Обе команды сражались на поле. Для всех болельщиков было бы интереснее увидеть честный поединок. Но когда судья свистит в одну сторону, даже комментаторы это заметили, то игра исчезает. Судья просто вывел из равновесия игроков Спартака и логично что игры не стало. Не думаю, что здесь виноваты игроки Зенита. Дзюба очень мощно выглядел. Но когда одна команда играет а вторую душит судья, игра исчезает.

      2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 3 октября 2016, 00:35

      опять свиней мордой в лоханку

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 3 октября 2016, 00:18

      Нет слова "петербуржского". Буква ж только в словах "петербуржец" и пр. Когда уже журналистов научат русскому!? Или, хотя бы, начнут увольнять...

      3
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      Рейтинг: +155

      Nagay 3 октября 2016, 00:06

      даже ФИФА признало неудовлетварительным судейство....

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks > Nagay 3 октября 2016, 00:28

      В спортлото написать можно. Может, там помогут убогому спартачку

      -1
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