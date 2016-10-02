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    Каррера: «В матче с «Зенитом» судейство было против нас»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) отметил несправедливое судейство в адрес московского клуба.

    «Судейство бывает разное. Сегодня оно было против нас, хотя бывает и в нашу пользу. «Спартак» играл с очень сильной командой, самой сильной в чемпионате.

    В футболе выигрывает не тот, кто больше владеет мячом, а тот, кто больше забивает. «Зенит» забил больше, потому и выиграл. «Спартак» же не смог воспользоваться моментами. Нам надо работать над реализацией», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 19:09
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +9

      Алекс БК 3 октября 2016, 08:26

      каррере надо просто поднять свой проф. уровень. Тогда судьи не будут ему мешать, как танцору кое-что.

      -2
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      Рейтинг: +12

      roys 3 октября 2016, 05:55

      У Спартака всегда были проблемы с защитой и вратарями, а судья погоды не делал!

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 октября 2016, 22:40

      Да, судья ошибся. Но Спартак уже проигрывал 2:3, и не факт что отыгрался бы. Можно говорить что угодно. Матч завершён.

      -2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Zeff 3 октября 2016, 07:30

      В случае с Промесом нужно было удалять за вторую желтую Кришито, а там неизвестно как все повернулось бы.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Пастырь 3 октября 2016, 20:28

      Петтая помнишь?

      0
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 2 октября 2016, 22:23

      Надо было удалять Бокетти и Зе Луиша за бокс..﻿

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 октября 2016, 22:14

      зенит купил судью а вы лодыркина....

      -2
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      Рейтинг: +9

      Алекс БК > BAIv 3 октября 2016, 08:28

      ну, ты и олень. Иди лучше шахматы посмотри.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 21:21

      Если бы при таком судействе победил Спартак я первый плюнул бы в команду,а вам шакалам видать без разницы как очки брать.Спартак великолепен-а Иванова надеюсь больше никогда не допустят судить матчи Спартака.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > Диктор 2 октября 2016, 22:17

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      Но если твой спартак долбанный в десяточку войдет, то радуйся..., а пока поучись у ребят, которые ВАС натянули... Спартак "великолепен" уже 3 игры подряд. Наслаждайся "великолепем"!!! Удачи!

      -7
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      Рейтинг: +23

      Виталик Украинский > Диктор 2 октября 2016, 22:58

      Спартак великолепен, особенно в кубках. Пора пить таблетки, осенний период обострения в разгаре.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > qwera 1969 3 октября 2016, 08:27

      чему учится у слепого продажного еблана со свистком? если тебе есть чему учится-учись на здоровье,но других залазить в это дерьмище не агитируй

      2
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      Рейтинг: +9

      Алекс БК > Диктор 3 октября 2016, 08:30

      такие болелы, как ты, не делают чести клубу.

      -2
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 2 октября 2016, 21:05

      вспомните локо поросята

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      Рейтинг: +123

      Bukmop 2 октября 2016, 20:59

      Зенит был лучшие

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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 2 октября 2016, 20:32

      Судью наверно не купили,
      А правилам не обучили.
      Он из гандбола иль хоккея,
      А может добрым был евреем.
      Решил хозяевам помочь,
      Когда самим забить невмочь.
      Я о другом:
      В ладоши хлопает газпром
      И Питер рад? И вам не стыдно?
      Мне за культуру, блин, обидно.
      На первом плане не артисты,
      А новые капиталисты.
      Срамно смотреть их на экране,
      У них футбол в своём кармане.

      3
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 2 октября 2016, 20:11

      Последний гол вообще пипец, реально вторая желтая должна быть и удаление, а вместо этого контратака и пеналь. Второй пеналь реальный был, но он пришел от ошибки или специального недогляда судьи. Даже Орлов сказал что судья не прав. Вобщем надо отстранить козла от матчей со Спартаком. Поздравляю бомжей, но если б при таком судействе победил Спартак, мне бы было не очень приятно!

      4
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > Filllllll 2 октября 2016, 20:18

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      Опять визжите,клоуны,вам вечно все мешают пятую звезду на лоб прицепить. Нет что бы признать что зеня на голову выше вас , так нет судья вас за уши не вытащил значит он виноват. Пока всех винить не перестанете, так и будете свиньями .

      -12
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > Бью Свиней 2 октября 2016, 22:09

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      да пускай повизжат, если играть не умеют, как надо....

      -4
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      Рейтинг: +23

      Виталик Украинский > Ловкий Бубен 2 октября 2016, 23:00

      Не поверишь, из кармана судьи.

      0
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