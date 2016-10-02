Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Подберезкин, Ари и Газинский начнут матч против «Рубина» в стартовом составе

    Главные тренеры «Краснодара» и «Рубина» определились со стартовыми составами команд на встречу девятого тура РФПЛ. Отметим, что форвард Ари начнет встречу с первых минут.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Куасси, Ари.

    Запасные: Синицын, Мартынович, Енджейчик, Быстров, Измайлов, Торбинский, Лаборде, Окриашвили.

    «Рубин»: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Сонг, Оздоев, Карадениз, Ткачук, Канунников, Саму.

    Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Устинов, Кверквелия, Бергстрем, Санчес, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Жемалетдинов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11