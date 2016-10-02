Натхо: «Ростову» может быть непривычно играть в таком плотном графике»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил форму «Ростова», с которым его команде предстоит сыграть в матче девятого тура РФПЛ. Встреча состоится 2 октября. Начало матча в 19:00 по мск.

«Это будет непростая игра. «Ростов» вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике. Но каждая встреча с этим соперником непростая: это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем домой три очка», — сказал он.