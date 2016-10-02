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  • Натхо: «Ростову» может быть непривычно играть в таком плотном графике»

Натхо: «Ростову» может быть непривычно играть в таком плотном графике»

2 октября 2016, 10:21
18

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил форму «Ростова», с которым его команде предстоит сыграть в матче девятого тура РФПЛ. Встреча состоится 2 октября. Начало матча в 19:00 по мск.

«Это будет непростая игра. «Ростов» вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике. Но каждая встреча с этим соперником непростая: это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем домой три очка», — сказал он.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (18)
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товрос
1475395030
очко будете зализывать,а не 3 очка
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P_D
1475395574
мечтать не вредно.во то смеритесь с поражением и надейтесь взять очки у уфы
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Den Bull
1475397597
Привыкните
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андрей андреев
1475398722
"Но я надеюсь, что мы увезем домой три очка», В этом матче Ростов вырвет очко у ЦСКА,а может три...
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Диктор
1475399072
Уверен что Ростов возьмет свои три очка.
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CSKA №1
1475399803
ЦСКА !!!
Ответить
VIPded
1475400064
Ждём победы ЦСКА!!! И Зенита, прости мя, Господи, за такую ересь...)))
Ответить
P_D
1475402582
кони да хоть по сто минусов .но пролетят пони сегодня по полной. Ростов с Бердыевым сильнее коней с не до тренером
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каа
1475403929
Есть ощущения что игра будет скучной, вязкой, до 1 гола...Бибрас, ты за график Ростова не переживай... там молодежь в основном будут бегать ... а вот за наш пенсионный фонд тревожно.... Но верим в победу ....!!! ЦСКА вперед!!!
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compka
1475404455
Удачи Ростову !
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