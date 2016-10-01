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    Боков: «ЦСКА сможет победить «Ростов» и точно забьет один гол»

    Экс-защитник ЦСКА Максим Боков подчеркнул, что армейцы должны быть готовы ко всему во встрече девятого тура РФПЛ с «Ростовом». Также он призвал красно-синих не отходить от своей игры. Матч состоится завтра, второго октября, и начнется в 19:00 мск.

    «Ростов» – тяжелый соперник, который играет в своеобразный оборонительный футбол. ЦСКА важно быть готовым ко всему, но команда должна не отходить от своей игры и реализовывать те моменты, которые создает. Несмотря на многочисленные потери в обеих командах, не надо смотреть на имена в составе. ЦСКА по именам интереснее, но играют люди. Даже потери красно-синих в опорной зоне не особо скажутся на игре.

    Да, не будет лидеров Вернблума и Дзагоева, но состав красно-синих подобран таким образом, что каждый может заменить любого. Все покажет настрой, тактические зарисовки. В последние годы интересно следить за противостоянием Слуцкого и Бердыева. Думаю, сможем победить и один мяч точно забьем», – сказал Боков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2016 17:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2016, 13:46

      Учитывая, как сдали эти команды евроэкзамен - "кони" никакие. Трусливые, неповоротливые, бесхарактерные. Хоть бы до первого водопоя не пропустили.

      0
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 2 октября 2016, 13:16

      Хозяева не проиграют

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 1 октября 2016, 22:18

      РСМ надо усилить оборону, играть максимально корректно. Не давать принимать мяч в/возле штрафной, страховать зоны обороны. Игра будет плотная со стороны ЦСКА, даже с провокациями. Жду разумного судейства и красивой игры двух ЛЧ-команд. С ув.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 октября 2016, 21:27

      Если ростовчан судьи не будут "давить" и футбол будет "чистым", то Ростов возьмет 3 очка! Если на игру повлияет судья, то результат непредсказуем!

      2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 1 октября 2016, 19:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если наши пацаны с яйцами,они должны уложить сельмаш!! Соберитесь Армейцы,и накажите их!!

      -4
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      Рейтинг: +96

      P_D > RUSARM 2 октября 2016, 08:47

      твои девчонки уже десять лет в Ростове у мужиков выиграть не могут.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:08

      Боков? Помним-помним, как его удалили в начале финального матча на Кубок, ага. Чеченские хозяева конюшни сильно негодовали.

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос 1 октября 2016, 18:01

      один мяч точно забьют дырофану Акинфееву

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 октября 2016, 17:39

      Если игра пройдёт без "сюрпризов", ЦСКА проиграет.

      3
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