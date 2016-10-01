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    Каррера: «Приложим все усилия, чтобы пополнить музей «Спартака» новыми трофеями»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетил клубный музей накануне игры девятого тура РФПЛ против «Зенита». Наставник остался очень впечатлен увиденным. Кроме того, итальянский специалист удостоил похвалы за игру нынешнего генерального директора красно-белых Сергея Родионова, просмотрев его голы на интерактивном стенде.

    «Великолепный музей, вызывающий сильные эмоции. Здесь все пронизано духом «Спартака», духом побед. Я с большим интересом познакомился с тем, как рос и развивался наш футбольный клуб, с его легендарными футболистами, тренерами и президентами. Что ж, мы постараемся сделать все возможное, чтобы эта коллекция пополнилась новыми призами. Наша цель – снова привести «Спартак» к победе», – сказал Каррера.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.10.2016 15:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 1 октября 2016, 19:20

      Ты бы пока не болтал,
      Два трофея Спартак промотал.
      А теперь Зенит впереди.
      Победи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Sense1 1 октября 2016, 18:21

      Ты главное эмоционально не сдавай ( как было в последних 2 матчах), жги как в первых.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2016, 17:06

      И я уверен что у тебя все получится-кто бы что либо тут не пищал.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 октября 2016, 15:47

      У Дзюбы футболку попросите. Всё лучше. чем ничего.

      -3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Zeff 1 октября 2016, 15:54

      Да-да, в воскресенье ближе к вечеру...

      -3
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