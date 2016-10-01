Мутко: «Сборная России должна сыграть с Турцией, Хорватией, Францией и Италией»

Президент РФС Виталий Мутко озвучил ближайших соперников сборной России по товарищеским матчам. Как отметил спортивный функционер, не исключено, что удастся договориться и с национальной командой Италии.

«У нас сложная ситуация с партнерами по товарищеским матчам. В целом, мы смотрим вперед с оптимизмом, это будут достойные матчи. Есть обязательство турецкой сборной сыграть с нами, есть обязательство хорватов, французов. В ближайшие 10 дней у нас будет встреча с итальянской федерацией и мы подпишем… Цель у нас — играть на новых спортивных аренах», – заявил Мутко.