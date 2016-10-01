Игорь Суркис: «Есть мужики, которые в 15-16 лет любят футбол больше, чем остальное»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высоко оценил уровень игры молодых футболистов команды в матче с «Бешикташем» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Наверное, Ребров меня услышал и сам понимает, что когда-то и он начинал в футболе в 17 лет. Этим ребятам нужно начинать играть в футбол. Они станут футболистами, только если будут играть. Если они будут все время в перспективных, то они не будут играть никогда. Очевидно, психологически Рудько был готов. Насколько я знаю, Саша Шовковский все понимает, и у него нет никаких вопросов. Я думаю, что он тоже принимал участие в вопросе с Рудько, потому что вратарская каста – это особая каста. И Рудько психологически оказался готов. Не зря Ребров поставил его с «Олимпиком». Что касается Цыганкова, то он психологически был готов и год тому назад. Есть такая категория футболистов, как в свое время был Андрей Шевченко. Это не тот случай, как у нас говорят, что молодые, сыроватые, им еще нужно время. Есть мужики, которые уже в 15-16 лет любят футбол больше, чем все остальное, выходят и показывают это.

Я с оптимизмом смотрю в будущее и связываю киевское «Динамо» с нашими украинскими ребятами, с нашими украинскими патриотами. Потому что у нас и общество стало патриотичным. У нас много талантливой молодежи, которой надо помочь раскрыться. Надо быть не просто тренером, но и психологом, и отцом-наставником. Я надеюсь, что Сергей Станиславович прошел такой футбольный путь, такую карьеру футболиста, что у него все должно получиться», – приводит слова Суркиса «Футбол 24».