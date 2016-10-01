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    Казаков: «При знакомстве с игроками «Спартака» Каррера схватил переводчика за горло»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о том, как проходило знакомство Массимо Карреры с игроками «Спартака», а также выразил мнение, что наставнику москвичей нужен помощник.

    «Рассказывают, как Каррера начал знакомство с командой. Выстроил их, похвалил, а потом задал риторический вопрос о том, что именно не хватает футболистам, чтобы претендовать на большее. Те молчали, и тогда итальянец неожиданно для всех схватил за горло переводчика. Тот не ожидал, захрипел, закашлялся. Тогда Каррера отпустил его и сказал, что вот этого.

    Сейчас у каждого есть тот же вопрос, но адресованный уже самому тренеру. Что не хватает ему, чтобы претендовать на большее? Спроси об этом нас – и вариантов будет немало. Мой ответ – помощника. Не ассистента, а помощника с языком, опытом в футболе и абсолютно четким взглядом на наш футбол в целом и на «Спартак».

    Насколько знаю, после стремительного назначения Карреры этот вопрос в клубе поднимался. Звучали фамилии Колыванова, Талалаева, но обсуждение не заходило далеко, поскольку оба вряд ли были готовы вновь вернуться к прежнему статусу тренера-ассистента. Как понимаю, поиск идет и сейчас, вопрос – кто и какие фамилии называет», – рассказал Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2016 00:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:25

      Казаков - лошадь и 3,14здабол.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 1 октября 2016, 12:46

      Схватив за горло бедолагу переводчика, процедил сквозь зубы на итальянском что-то вроде: "Rip pomo d'Adamo!" ("Кадык вырву!"). Само собой, что после такого знакомства перепуганные игроки выдали целую серию побед)).

      -2
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 1 октября 2016, 08:53

      Кто рассказывал? Эх ты бывший, а сейчас просто сплетник... Вот и про тебя вспомнили

      0
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 1 октября 2016, 08:26

      Антонио Контэ ему в помошники из Челси))))Вот супер связка будет

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 октября 2016, 04:15

      может он сам решит,кто или что ему надо

      3
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 1 октября 2016, 01:51

      Валеру пригласите - он уже и имидж сменил)

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Ганнибал Лектор 1 октября 2016, 02:22

      нет уверенности, что Валера как ГТ хуже Карреры.

      -1
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