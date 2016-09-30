Гамула: «И Кокорин и Полоз могут дополнить Дзюбу»

Наставник молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула считает, что Дмитрий Полоз может вписаться в состав сборной России.

«Зовите в сборную Диму Полоза! Он очень неплох в последнее время, в Лиге чемпионов забил два гола в ворота ПСВ.

Он – ростовский парень, а я работаю в этом клубе, поэтому хочется, чтобы был приглашен наш игрок (смеется). Если серьезно, то оба достойны вызова в сборную. Александр Кокорин тоже неплохо выглядит в играх за «Зенит», поэтому против его появления в национальной команде не буду.

Оба – нападающие одного плана, смогут дополнить Дзюбу, если Черчесов выберет тактику с двумя форвардами», – сказал Гамула.